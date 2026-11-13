Έκτακτος έλεγχος στην ΕΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Φύλλο και φτερό κάνει τα πάντα στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Έκτακτος έλεγχος στην ΕΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
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Σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχωρά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά τις σοβαρές δικαστικές εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Τη στιγμή που η φίλαθλη κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bankingnews.gr, το Γενικό Λογιστήριο κάνει… φύλλο και φτερό τα πάντα στην ΕΟΚ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχωρά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά τις σοβαρές δικαστικές εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε με καταγγελίες για φαινόμενα δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων, περνά πλέον και στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί τον δημοσιονομικό ελεγκτικό μηχανισμό.

Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων συγκροτήθηκε τριμελής ελεγκτική ομάδα, η οποία αναλαμβάνει να διερευνήσει τα ζητήματα που τέθηκαν στο αίτημα του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Το σχετικό έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου, δόθηκαν οδηγίες για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών ελέγχου.

Η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στην απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΟΚ, στις καταγγελίες που διερευνώνται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, αλλά και στην προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ομοσπονδία.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων».

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