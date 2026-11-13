· Παρτιζάν

Παρτιζάν: Έγινε κάτοικος… Βελιγραδίου ο Σίλβα

Ο Κρις Σίλβα είναι και επίσημα παίκτης της Παρτίζαν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου σέντερ.

Παρτιζάν: Έγινε κάτοικος… Βελιγραδίου ο Σίλβα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της προχώρησε η Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κρις Σίλβα. Ο Γκαμπονέζος σέντερ αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Βελιγραδίου, με τη μεταγραφή του να ολοκληρώνεται έπειτα από τις επαφές και τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών.

Ο 29χρονος ψηλός αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ της, εντάσσοντας σε αυτό τον Ντουάιτ Πάουελ.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την αποδέσμευση του Σίλβα, με την Παρτίζαν να κινείται άμεσα για την περίπτωσή του και τελικά να εξασφαλίζει την υπογραφή του. Έτσι, ο Γκαμπονέζος σέντερ θα συνεχίσει την παρουσία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα ενός από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Σερβίας.

Η φετινή του παρουσία στη EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε ήταν περιορισμένη, καθώς συμμετείχε σε επτά αναμετρήσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 1,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 0,2 κλεψίματα ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίλβα έχει ήδη γνωρίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς το 2025 αγωνίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην ΑΕΚ. Η παρουσία του στην Ένωση αποτέλεσε τον προηγούμενο σταθμό του πριν από τη μετακίνησή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Πλέον, ο 29χρονος σέντερ καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να βοηθήσει την Παρτίζαν στους στόχους της για τη συνέχεια της σεζόν.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:04 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Ντεσπόντοφ - «Έδεσε» τον Βούλγαρο μέχρι το 2029

14:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημη η εποχή Ποτσετίνο!

14:47 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Ντόρσεϊ «τρόλαρε» με… κλάμα το ερυθρόλευκο συγχωροχάρτι

14:27 CHAMPIONS LEAGUE

Κόμο: Επιστροφές για Φάμπρεγας λίγο πριν τη μάχη με ΑΕΚ

14:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με πατερίτσες στο Μαρόκο ο Ουναΐ - Ο λόγος του ταξιδιού

13:59 BET ON

Ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία

13:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ορίστηκε στο Λετονία - Αρμενία ο Φωτιάς με Ευαγγέλου στο VAR

13:31 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2E28 - LIVE: Αντίστροφη μέτρηση για το Ολλανδία-Ελλάδα και το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα

13:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωσε Πήλιο ο Μαράν: «Εχουμε παίκτες που πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επιπέδου»

13:11 ΣΠΟΡ

Οδυσσέας Δήμας: Παραπέμφθηκε στον ανακριτή με κακουργηματικές διώξεις για τα αναβολικά

13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία: Η τελική αποστολή των «Οράνιε» για το ματς με την Ελλάδα - Οι επιλογές Τσάβι

12:46 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: Έγινε κάτοικος… Βελιγραδίου ο Σίλβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας