Παρτιζάν: Έγινε κάτοικος… Βελιγραδίου ο Σίλβα

Στην ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της προχώρησε η Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κρις Σίλβα. Ο Γκαμπονέζος σέντερ αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Βελιγραδίου, με τη μεταγραφή του να ολοκληρώνεται έπειτα από τις επαφές και τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών.

Ο 29χρονος ψηλός αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ της, εντάσσοντας σε αυτό τον Ντουάιτ Πάουελ.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την αποδέσμευση του Σίλβα, με την Παρτίζαν να κινείται άμεσα για την περίπτωσή του και τελικά να εξασφαλίζει την υπογραφή του. Έτσι, ο Γκαμπονέζος σέντερ θα συνεχίσει την παρουσία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα ενός από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Σερβίας.

Η φετινή του παρουσία στη EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε ήταν περιορισμένη, καθώς συμμετείχε σε επτά αναμετρήσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 1,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 0,2 κλεψίματα ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίλβα έχει ήδη γνωρίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς το 2025 αγωνίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην ΑΕΚ. Η παρουσία του στην Ένωση αποτέλεσε τον προηγούμενο σταθμό του πριν από τη μετακίνησή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Πλέον, ο 29χρονος σέντερ καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να βοηθήσει την Παρτίζαν στους στόχους της για τη συνέχεια της σεζόν.