Ο Ντόρσεϊ «τρόλαρε» με… κλάμα το ερυθρόλευκο συγχωροχάρτι

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, αλλά αν κάποιος περίμενε πως θα εμφανιστεί με σκυμμένο κεφάλι και διάθεση αυτοκριτικής, μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα τη συμπεριφορά του τελευταίου διαστήματος. Ο ομογενής γκαρντ φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη για όσα έχουν συμβεί και φρόντισε να το δείξει με τον δικό του τρόπο.

Αφορμή στάθηκε ανάρτηση ερυθρόλευκης σελίδας στο Instagram, η οποία επιχείρησε να του στείλει ένα μήνυμα… συμφιλίωσης, υπενθυμίζοντάς του πως «ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει να συγχωρεί». Μια τοποθέτηση που περισσότερο έμοιαζε με δημόσια συγχώρεση παρά με προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Η αντίδραση του Ντόρσεϊ; Ένα emoji γέλιου!

Ούτε απολογητικό μήνυμα, ούτε κάποια ένδειξη μεταμέλειας. Ο Ελληνοαμερικανός είδε το συγκεκριμένο ποστ και επέλεξε να το αντιμετωπίσει με αρκετή δόση ειρωνείας, τρολάροντας ουσιαστικά την προσπάθεια να του υποδειχθεί πώς πρέπει να σταθεί απέναντι στον κόσμο της ομάδας.

Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις, έπειτα από την τιμωρία που του επιβλήθηκε. Μια επιστροφή που, όπως φαίνεται, δεν συνοδεύτηκε απαραίτητα από την αλλαγή στάσης που θα περίμεναν αρκετοί στον Πειραιά.

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει…

Έχει πραγματικά μετανιώσει ο Ντόρσεϊ για όσα προηγήθηκαν ή απλώς επέστρεψε επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή; Γιατί το συγκεκριμένο τρολάρισμα σίγουρα δεν βοηθά να αποκατασταθεί το κλίμα. Και στον Ολυμπιακό, όσο κι αν ορισμένοι επικαλούνται τη διάθεση για συγχώρεση από πλευράς «ερυθρόλευκης» εξέδρας, το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο τι λέει ο κόσμος, αλλά και τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο παίκτης.