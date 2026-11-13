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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημη η εποχή Ποτσετίνο!

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημη η εποχή Ποτσετίνο!
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε επισήμως τη συμφωνία της με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από τις 18 Νοεμβρίου, μετά τα προγραμματισμένα παιχνίδια της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ με την Αϊτή.

Ο Αργεντινός τεχνικός θα αποχωρήσει από τον πάγκο της αμερικανικής ομάδας και θα επιστρέψει στην Premier League, όπου στο παρελθόν έχει εργαστεί στη Σαουθάμπτον (2013-2014), στην Τότεναμ (2014-2019), την οποία οδήγησε ως τον τελικό του Champions League, και στην Τσέλσι (2023-2024).

Ο 54χρονος προπονητής έχει εργαστεί επίσης στην Εσπανιόλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ το Σεπτέμβριο του 2024 ανέλαβε καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή στις ΗΠΑ, με τις οποία έφτασε ως τους «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ποτσετίνο διαδέχεται τον Μάικλ Κάρικ και καλείται να βγάλει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη βαθύτερη αγωνιστική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς αναλαμβάνει μία ομάδα που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού (18η), με μόλις μία νίκη σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος.

Μάλιστα, ο Αργεντινός τεχνικός θα πέσει κατευθείαν στα... βαθιά, καθώς θα κάνει ντεμπούτο στις 22 Νοεμβρίου στο «Άνφιλντ», στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ενώ τρεις ημέρες αργότερα οι «κόκκινοι διάβολοι» ταξιδεύουν στη Λισαβόνα για την αναμέτρηση του Champions League με τη Σπόρτινγκ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, ο Ποτσετίνο υπέγραψε συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ ως το καλοκαίρι του 2029.

Η ανακοίνωση:

«Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να αναλάβει τα καθήκοντά του ως προπονητής της ανδρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις 18 Νοεμβρίου.

Ο σύλλογος κατέληξε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ για την αποδέσμευση του Μαουρίσιο και του επιτελείου του μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους στην Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ.

Ο Αργεντινός είναι γνωστός για το υψηλής έντασης, επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου του, την αφοσίωσή του στη δημιουργία ισχυρών, συνεκτικών ομάδων και το εξαιρετικό του ιστορικό στην ανάπτυξη μεμονωμένων παικτών.

Ο Ποτσετίνο έχει σταθερά τις καλύτερες επιδόσεις του στο υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου σε πολλά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Εσπανιόλ το 2009, προτού ενταχθεί στη Σαουθάμπτον και πετύχει ρεκόρ βαθμών στην Πρέμιερ Λιγκ το 2014.

Κατά τη διάρκεια πέντε ολόκληρων σεζόν στην Τότεναμ, ο Ποτσετίνο καθιέρωσε την ομάδα ως μόνιμη διεκδικήτρια του Champions League της UEFA, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν και οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο της τελικό στη διοργάνωση το 2019.

Το 2021, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου κέρδισε τον τίτλο της Λιγκ 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Τρόπαιο των Πρωταθλητών πριν ενταχθεί στην Τσέλσι το 2023.

Πιο πρόσφατα οδήγησε την Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA».

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