Παναθηναϊκός: Με πατερίτσες στο Μαρόκο ο Ουναΐ - Ο λόγος του ταξιδιού

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πραγματοποίησε ο Αζεντίν Ουναΐ, με τον μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού να εμφανίζεται με πατερίτσες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στην πατρίδα του, προκειμένου να παραστεί σε ειδική εκδήλωση της Βασιλικής Μαροκινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία ήταν αφιερωμένη σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που τίμησαν τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας.

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Η ομοσπονδία του Μαρόκου έκανε γνωστή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εκδήλωση και τις βραβεύσεις των παλαιμάχων διεθνών.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Ουναΐ, με την εικόνα του να τραβάει την προσοχή. Ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» χρησιμοποιούσε πατερίτσες, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού του.

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Υπενθυμίζεται πως τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν τους φόβους των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μαροκινός άσος υπέστη ολική ρήξη τένοντα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, αποτελώντας σημαντικό πλήγμα για τα πλάνα του Παναθηναϊκού.