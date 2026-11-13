Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο Λιόλιος τον Δεκέμβριο

Οι εξελίξεις συνεχίζονται στο «Λιόλιος Gate» με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με δημοσίευμα του «grizoilikoi.blogspot.com» ο Βαγγέλης Λιόλιος θα περάσει την πόρτα του Πλημμελειοδικείου στις 11 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η δικαστική εκκρεμότητα που αφορά τη διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ παίρνει τον δρόμο για τις αίθουσες των δικαστηρίων. Προσδιορίστηκε η δικάσιμος για την ποινική υπόθεση με κατηγορούμενο τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, και λοιπούς συγκατηγορούμενους. Η κλήση ορίζει την εκδίκαση της υπόθεσης για την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:00 το πρωί.

Η εξέταση των μαρτύρων και συγκεκριμένα των Γκόντα, Φούφη, Μάνου, Τσακιράκη θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της διαδικασίας. Στο ελληνικό μπάσκετ, οι δικαστικές εξελίξεις τρέχουν παράλληλα με την αγωνιστική δράση σε Basket League και National League. Η συγκεκριμένη δίκη, που είναι η πρώτη λόγω ενδεχόμενης παραγραφής, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ανθρώπους του χώρου, καθώς αφορά ζητήματα που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες. Οι Γκρίζοι Λύκοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ και θα μεταφέρουν κάθε νεότερη εξέλιξη από την Ευελπίδων, με μοναδικό γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση».