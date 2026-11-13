Επιστρέφει στην Αργεντινή ο Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ

Σε ένα παιχνίδι-γιορτή για το Μπουένος Άιρες και ολόκληρη την Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή στο «Μονουμεντάλ», λίγους μήνες μετά το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Κι αυτό γιατί η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την Παρασκεύη (13/11) πως στις 19 Ιανουαρίου θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Ρίβερ Πλέιτ, στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης

Κάπως έτσι, ο «Pulga» θα επιστρέψει στο γήπεδο όπου είπε το τελευταίο αντίο στην «AFA» στο παιχνίδι με το Μπενίν.

Χαρακτηριστικό είναι πως τελευταία φορά που ο «GOAT» είχε αντιμετωπίσει τους «Μιγιονάριος» ήταν το μακρινό 2015 στην Ιαπωνία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όντας ακόμη παίκτης της Μπαρτσελόνα.