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Επιστρέφει στην Αργεντινή ο Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ

Έτοιμος για την επιστροφή του στην Αργεντινή είναι ο Λιονέλ Μέσι, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ στο θρυλικό «Μονουμεντάλ» στις 19 Ιανουαρίου.

Επιστρέφει στην Αργεντινή ο Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ
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Σε ένα παιχνίδι-γιορτή για το Μπουένος Άιρες και ολόκληρη την Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή στο «Μονουμεντάλ», λίγους μήνες μετά το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Κι αυτό γιατί η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την Παρασκεύη (13/11) πως στις 19 Ιανουαρίου θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Ρίβερ Πλέιτ, στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης

Κάπως έτσι, ο «Pulga» θα επιστρέψει στο γήπεδο όπου είπε το τελευταίο αντίο στην «AFA» στο παιχνίδι με το Μπενίν.

Χαρακτηριστικό είναι πως τελευταία φορά που ο «GOAT» είχε αντιμετωπίσει τους «Μιγιονάριος» ήταν το μακρινό 2015 στην Ιαπωνία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όντας ακόμη παίκτης της Μπαρτσελόνα.

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