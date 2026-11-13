Σάκοτα: «Έχουμε μεγάλη ανάγκη για νίκες - Θα μας βοηθούσε πολύ ένας... έξτρα παίκτης»

Να επιστρέψει στις νίκες στη Stoiximan GBL μετά από περίπου ένα μήνα θέλει η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να φιλοξενεί στη SUNEL Arena τη νεοφώτιστη και συνάμα φιλόδοξη Δόξα Λευκάδας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν... χτυπήσει το «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο τελευταία, η νίκη είναι μονόδρομος για το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελε τη χρονιά με ρεκόρ 2-4 στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα και ζήτησε από τους παίκτες του να αντιδράσουν, καλώντας παράλληλα τον κόσμο της ΑΕΚ να δώσει το «παρών» στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός:

«Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ματς ειδικών συνθηκών. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία ματς, σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, που έχουμε μπροστά μας έως τη διακοπή και πρέπει να βρούμε όσες δυνάμεις έχουμε για να κερδίσουμε.

Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος, με πολλά δύσκολα ματς εκτός έδρας στο ξεκίνημα, δεν μας βοήθησε, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Έχουμε πλέον μεγάλη ανάγκη για νίκες στα επόμενα ματς. Το σκεπτικό είναι ο κάθε παίκτης μας να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό, που μπορεί από τη στιγμή, που το “rotation” είναι μειωμένο κατά πολύ.

Η Δόξα Λευκάδας παίζει όλο και καλύτερα, και καλύτερα, σε κάθε ματς. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει το σεβασμό μας. Ανεξάρτητα από το πόσοι (παίκτες) θα είμαστε πρέπει ν’ αντιδράσουμε και να παίξουμε ως ΑΕΚ. Στο χρονικό σημείο, που βρισκόμαστε, θα μας βοηθούσε πολύ ένας έξτρα… παίκτης, προκειμένου να μας δώσει ενέργεια. Μιλάω για τον κόσμο μας…»