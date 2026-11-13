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Ολλανδοί για Καρέτσα: «Σαν τον Μαραντόνα,το κορυφαίο ταλέντο της Ελλάδας»

Ολλανδικό δημοσίευμα παρομοιάζει τον Έλληνα διεθνή με τον θρύλο της Αργεντινής.

Ολλανδοί για Καρέτσα: «Σαν τον Μαραντόνα,το κορυφαίο ταλέντο της Ελλάδας»
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Ιδιαίτερη αναφορά στο ταλέντο και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Έλληνα διεθνή κάνει η ολλανδική ιστοσελίδα «ad.nl», ενόψει της αποψινής αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League.

Το δημοσίευμα του μέσου, που ανήκει στον δημοσιογραφικό όμιλο DPG Media, εστιάζει στο αγωνιστικό προφίλ του ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας στοιχεία όπως η εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, το χαμηλό κέντρο βάρους, η εκρηκτικότητα, η ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και το δυνατό αριστερό πόδι. Χαρακτηριστικά που οδηγούν αρκετούς αναλυτές να συγκρίνουν τον τρόπο παιχνιδιού του με εκείνον του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ξεχωριστή θέση στο άρθρο έχει και η επιλογή του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στο Γκενκ του Βελγίου και είχε αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας. Μια απόφαση που τον έφερε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και τον καθιστά πλέον ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη μετακίνησή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από την Γκενκ το καλοκαίρι του 2026, σε μια μεταγραφή που φέρεται να κόστισε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και στο περιστατικό λιποθυμίας που είχε υποστεί εξαιτίας αφυδάτωσης.

Το ολλανδικό μέσο διευκρινίζει, πάντως, ότι οι συγκρίσεις με τον Μαραντόνα δεν πρέπει να δημιουργούν υπερβολικές προσδοκίες. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται να φτάσει στο επίπεδο του θρυλικού Αργεντινού, ενώ η τοποθέτηση ενός τόσο υψηλού πήχη θα ήταν «απάνθρωπη».

Το συμπέρασμα του δημοσιεύματος είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο: ενόψει της αποψινής αναμέτρησης στο Άμστερνταμ, αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που η άμυνα της Ολλανδίας θα πρέπει να προσέξει περισσότερο, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο συναρπαστικά ταλέντα που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

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