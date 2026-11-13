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Παναθηναϊκή «τρέλα»: Εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από μία ώρα τα εισιτήρια με Φράιμπουργκ!

Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα «μαγικά χαρτάκια» για το ματς με τη γερμανική ομάδα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκή «τρέλα»: Εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από μία ώρα τα εισιτήρια με Φράιμπουργκ!
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Μόλις 30 λεπτά χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα διαθέσιμα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φράιμπουργκ, τα οποία προορίζονταν για τους φιλάθλους που δεν διαθέτουν εισιτήριο διαρκείας.

Συγκεκριμένα, τα 800 εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση στο ευρύ κοινό έγιναν ανάρπαστα μέσα σε μισή ώρα, ενώ είχαν προηγηθεί οι πωλήσεις περίπου 1.200 εισιτηρίων στους κατόχους διαρκείας.

Συνυπολογίζοντας και τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των οργανωμένων και των υπόλοιπων φιλάθλων, εξαντλήθηκε το σύνολο των 3.300 εισιτηρίων που είχε στη διάθεσή του ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως sold out έχει γίνει από την Τετάρτη και η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ στη Δανία, καθώς είχαν εξαντληθεί και τα 1.860 εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τους φίλους του «τριφυλλιού».

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