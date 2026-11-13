Με Ντεσπόντοφ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το φιλικό κόντρα στην Παρτιζάν

Με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να επιστρέφει στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ιδιαίτερο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο (14/11) στην Τούμπα, με ώρα έναρξης τις 16:45.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να πατήσει ξανά χορτάρι μετά από σχεδόν έξι μήνες, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις για τον «Δικέφαλο» ενόψει της αναμέτρησης με τη σερβική ομάδα.

Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13/11) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και rondo, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην τακτική, την επιθετική ανάπτυξη και τα τελειώματα των φάσεων. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Πέλκας και Γιάκιτς συνέχισαν τη θεραπεία τους, ενώ ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Παράλληλα, ο Μοναστηρλής αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την Ισλανδία. Το Σάββατο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Στην προπόνηση έδωσε το «παρών» και ο Ντάνι Πονζ, ο οποίος εντάσσεται πλέον στο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Χατσίδη, Εντιαγέ, Τσιότας, Κακάλης, Παπαδόπουλος, Νικηφόρος και Λιάκος.