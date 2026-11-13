Στην αποστολή της Ισπανίας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τα προκριματικά του MundoBasket 2027

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας στο παράθυρο του Νοεμβρίου, καθώς συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Τσους Ματέο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος αποτελεί έναν από τους co-captains της «ρόχα», θα δώσει το «παρών» στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, έχοντας στο πλευρό του και τον αδερφό του, Ουίλι Ερνανγκόμεθ.

Η Ισπανία έχει προγραμματίσει δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο συγκεκριμένο παράθυρο. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στις 26 Νοεμβρίου στις 20:00, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα.

Οι 15 παίκτες της προεπιλογής: Αμπάλδε, Αλόνσο, Μπάσας, Μπριθουέλα, Κάρντενας, Φερνάντες, Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, Ουίλι Ερνανγκόμενθ, Οριόλα, Πάρα, Παουλί, Πραντίγια, Ρέγιες, Σεν-Σουπερί και Γιούστα.

Στην προετοιμασία κλήθηκαν επίσης οι Αλντερέτε, Αλοθέν, Σανθ, Σίμα, Τάμπα και Τόρες.