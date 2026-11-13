Στην αποστολή της Ισπανίας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τα προκριματικά του MundoBasket 2027
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται στις κλήσεις του Τσους Ματέο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, με την Ισπανία να έχει μπροστά της δύο αναμετρήσεις, απέναντι στο Μαυροβούνιο και την Ελλάδα.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας στο παράθυρο του Νοεμβρίου, καθώς συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Τσους Ματέο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.
Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος αποτελεί έναν από τους co-captains της «ρόχα», θα δώσει το «παρών» στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, έχοντας στο πλευρό του και τον αδερφό του, Ουίλι Ερνανγκόμεθ.
Η Ισπανία έχει προγραμματίσει δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο συγκεκριμένο παράθυρο. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στις 26 Νοεμβρίου στις 20:00, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα.
Οι 15 παίκτες της προεπιλογής: Αμπάλδε, Αλόνσο, Μπάσας, Μπριθουέλα, Κάρντενας, Φερνάντες, Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, Ουίλι Ερνανγκόμενθ, Οριόλα, Πάρα, Παουλί, Πραντίγια, Ρέγιες, Σεν-Σουπερί και Γιούστα.
Στην προετοιμασία κλήθηκαν επίσης οι Αλντερέτε, Αλοθέν, Σανθ, Σίμα, Τάμπα και Τόρες.