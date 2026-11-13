Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τη Δευτέρα (16/11) τα εισιτήρια για την σπουδαία αναμέτρηση με τη Μιλάν

Αντίστροφα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετράει ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν στο Φάληρο την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (26/11, 19:45) .

Σε αυτό το πλαίσιο, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης το φίλαθλο κοινό πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τους «ροσονέρι» επρόκειτο να κυκλοφορήσουν την προσεχή Δευτέρα (16/11) στις 16:00.

Όπως είναι φυσιολογικό, τα «μαγικά χαρτάκια» αναμένεται να κάνουν... φτερά πολύ γρήγορα, με το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχει την στήριξη του κόσμου για ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στην AC Milan που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 26/11 και ώρα 19:45, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Δευτέρα 16/11 και ώρα 16:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Τιμές

40, 55, 70, 80, 150, 300 (VIP), 350 (VVIP).

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριο τους και η αποδοχή του αιτήματος δύναται να ολοκληρωθεί έως πριν την έναρξη του αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι λόγω περιορισμών της Κρατικής εφαρμογής Gov.Gr Wallet:

*προσωποποιημένα εισιτήρια διαρκείας ως παιδικά εισιτήρια δεν δύναται να μεταβιβαστούν.

*προσωποποιημένα εισιτήρια διαρκείας από αλλοδαπούς δεν δύναται να μεταβιβαστούν.

*εισιτήρια διαρκείας ενηλίκων δεν δύναται να μεταβιβαστούν σε ανήλικο.

Για τα ανωτέρω περιμένουμε ενημέρωση για το πότε θα διορθωθούν από την Κρατική εφαρμογή Gov.GR Wallet.

Επισημαίνεται ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες ή περιορισμούς της Κρατικής εφαρμογής Gov.Gr Wallet κατά την μεταβίβαση των εισιτηρίων διάρκειας.

Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Πληροφορίες

ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2026/27, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr».