Ρώτησε για Μπουνταουί ο Ολυμπιακός - Το ποσό που ζητά η Νις

Το όνομα του Χισάμ Μπουνταουί της Νις με τον Ολυμπιακό συνδέει δημοσίευμα του sport.fr, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος Αλγερινός μέσος φέρεται να ενδιαφέρει τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έχουν κάνει μία πρώτη επαφή με την πλευρά του παίκτη και των εκπροσώπων του.

Το συμβόλαιο του παίκτη με τους «μελανέρυθρους» εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι, με τους Γάλλους να ζητούν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον παραχωρήσουν.

Τη φετινή σεζόν, ο Αφρικανός μετράει συνολικά έξι συμμετοχές και 412' λεπτά συμμετοχής με την ομάδα της Νίκαιας, ενώ συμμετείχε και με την εθνική του ομάδα στο πρόσφατο Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια.