· Χάποελ Τελ Αβίβ

Φραστική επίθεση των οπαδών της Χάποελ στον Ιτούδη: «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα»

Έντονη αναστάτωση επικράτησε στο αεροδρόμιο της Κύπρου, αμέσως μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι στο «Στέλιος Κυπριανού», με μερίδα οπαδών της ομάδας να στρέφεται κατά του Δημήτρη Ιτούδη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ισραηλινό Sport5.

Φραστική επίθεση των οπαδών της Χάποελ στον Ιτούδη: «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα»
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Ένταση φέρεται να σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κύπρου, λίγο μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι στο «Στέλιος Κυπριανού», με οπαδούς της ομάδας να προσεγγίζουν με έντονο ύφος τον Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια μικρή ομάδα οπαδών της Χάποελ πλησίασε τον Έλληνα τεχνικό στο αεροδρόμιο και του απηύθυνε προσβλητικά σχόλια, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την εικόνα της ομάδας και αμφισβητώντας τις προπονητικές του ικανότητες.

Μάλιστα, ανάμεσα στις φράσεις που φέρονται να ακούστηκαν ήταν το «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα, δεν είσαι προπονητής!», ενώ, όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport5, χρειάστηκε η παρέμβαση ανθρώπων της ομάδας προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Από την πλευρά της, πάντως, η Χάποελ διέψευσε κατηγορηματικά το συμβάν, ωστόσο το κλίμα στην ομάδα φαίνεται πως είναι αρκετά βαρύ με τα πρόσφατα αποτελέσματα.

Θυμίζουμε πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Έλληνα προπονητή πριν από το ντέρμπι.

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