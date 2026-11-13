Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γεωργία

Η αντίστροφη μέτρηση για το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία ξεκίνησε, καθώς κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση της 26ης Νοεμβρίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί τη Γεωργία στις 20:00, στο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ελληνική ομάδα χρειάζεται τη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται μία νίκη μπροστά στη βαθμολογία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική για την προσπάθεια πρόκρισης.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, η Εθνική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για το παράθυρο του Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση για τη διάθεση των εισιτηρίων:

«Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει για ένα ακόμη σημαντικό ζευγάρι αγώνων στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Γεωργία και την Ισπανία. Ο αγώνας με την Γεωργία θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου εντός των.. τειχών και στο Telekom Center Athens. Από σήμερα μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας δίπλα στην επίσημη αγαπημένη με ένα κλικ ΕΔΩ.

Η αγορά εισιτηρίου απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, για αγώνες εθνικών ομάδων, η πιστοποίηση μέσω gov. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20.00 στο ΟΑΚΑ. Τρεις μέρες αργότερα (29.11, 19.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η είσοδος για παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν, ενώ για ενδιαφέρον για τις Premium Suites για την παρακολούθηση του αγώνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο eok-tickets@basket.gr.

Για εισιτήρια ΑμεΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Για οποιαδήποτε απορία οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν με το eok-tickets@basket.gr.

Ραντεβού στο Telekom Center Athens!».