ΑΕΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Φλιώνης και Ερτέλ

Ευχάριστα νέα προέκυψαν στην ΑΕΚ, καθώς οι Τομά Ερτέλ και Δημήτρης Φλιώνης ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους είχαν αφήσει εκτός δράσης και επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Αμφότεροι συμμετείχαν στο πρόγραμμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται πλέον από τον Ντράγκαν Σάκοτα για την προσεχή εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας.

Η Ένωση υποδέχεται τους νεοφώτιστους το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 17:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το ΣΠΟΡ FM TV.

Αντίθετα, το απουσιολόγιο της ΑΕΚ εξακολουθεί να περιλαμβάνει τους Φίζελ, Λεκαβίτσιους και Σκορδίλη, ενώ εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα θα παραμείνει ο Μπράουν.

Ο τελευταίος έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί διάστημα έξι έως εννέα μηνών για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.