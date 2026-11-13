Εθνική Ελλάδας: Η ενημέρωση της ΕΠΟ για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ολλανδία

Σημαντικά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Microsoft, με τις δυσλειτουργίες να επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, και τη διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους για το πρόβλημα και επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Ως εκ τούτου, οι δυσκολίες που καταγράφηκαν κατά την προσπάθεια ανοίγματος των εισιτηρίων φαίνεται πως σταδιακά περιορίζονται.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος στη Microsoft, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο άνοιγμα των εισιτηρίων εισόδου ή στάθμευσης που λάβατε μέσω email.

Το πρόβλημα φαίνεται να υποχωρεί. Παρακαλούμε ελέγξτε αν μπορείτε να ανοίξετε ξανά τα εισιτήριά σας πριν ξεκινήσετε για τη μετακίνησή σας.

Εάν έχετε προωθήσει εισιτήρια σε καλεσμένους ή άλλους παραλήπτες, παρακαλούμε ζητήστε τους να κάνουν και εκείνοι τον σχετικό έλεγχο».