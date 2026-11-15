Τένις: Η Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη για ένα ξέσπασμα θυμού που είχε την προηγούμενη ημέρα κατά την διάρκεια της ήττας της από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα στους τελικούς του WTA, που διεξάγονται στο Indian Wells.

Τένις: Η Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της
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Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκε να δείχνει την πρώην Νο 1 στον κόσμο, να εκστομίζει προσβολές, τις οποίες ορισμένοι στο διαδίκτυο ερμήνευσαν ως προσβολές προς την Σβιτολίνα και τους Ουκρανούς γενικότερα.

Η Σαμπαλένκα απέρριψε αυτές τις ερμηνείες, λέγοντας ότι έχασε την ψυχραιμία της λόγω της συμπεριφοράς ορισμένων θεατών.

«Το σχόλιό μου δεν απευθυνόταν στην Ελίνα. Απογοητεύθηκα από μια μικρή ομάδα θεατών που χειροκροτούσαν δυνατά τα λάθη μου και αντέδρασα εν μέσω έντασης», έγραψε σε ανάρτηση της στο Instagram, η τετράκις πρωταθλήτρια Grand Slam και πρόσθεσε: «Θα έπρεπε να είχα διαχειρισθεί την απογοήτευσή μου διαφορετικά και ζητώ συγγνώμη από όποιον μπορεί να προσέβαλα. Η Ελίνα έπαιξε έναν εξαιρετικό αγώνα και της εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο του τουρνουά».

Σημειώνεται, ότι η Σβιτολίνα αρνείται να σφίξει τα χέρια με Ρωσίδες και Λευκορωσίδες τενίστριες μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανή, η οποία προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, είπε ότι είχε «μια γεύση» από το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μερικές φορές, κατά τη διάρκεια ορισμένων αγώνων που έχουμε παίξει, υπάρχουν δυσάρεστα σχόλια (στο διαδίκτυο) για εμένα σχετικά με τον πόλεμο», είπε η Σβιτολίνα και πρόσθεσε: «Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μερικές φορές τα πράγματα παραμορφώνονται λίγο».

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