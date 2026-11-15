Για πάντα στην Τενερίφη ο Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η τοιχογραφία στη μνήμη του στο γήπεδό της

Έναν ξεχωριστό τρόπο για να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ επέλεξε η Τενερίφη, καθώς δημιούργησε τοιχογραφία με τη μορφή του Ισπανού επιθετικού στο γήπεδό της.

Η προσωπογραφία του 30χρονου ποδοσφαιριστή βρίσκεται πλέον την είσοδο της Θύρας 9 στο «Ελιοδόρο Ροδρίγκεθ Λόπεθ», με τον αριθμό να μην είναι τυχαίος, καθώς πρόκειται για εκείνον που φορούσε στη φανέλα του.

Ο ντε Μιγκέλ έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση με την Ανδόρα. Ο επιθετικός συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Χεσούς Οβόνο, σε μια φάση που είχε τραγική κατάληξη.

Αμέσως μετά τον θάνατό του, η συγκεκριμένη είσοδος του γηπέδου είχε μετατραπεί σε σημείο μνήμης για τους φιλάθλους της Τενερίφης. Λουλούδια και προσωπικά αφιερώματα είχαν τοποθετηθεί εκεί, ως ένδειξη αγάπης και αποχαιρετισμού προς τον ποδοσφαιριστή.

Πλέον, η δημιουργία της τοιχογραφίας δίνει μόνιμο χαρακτήρα σε αυτή την πρωτοβουλία, διατηρώντας τη μορφή του Χεσούς ντε Μιγκέλ άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία του στην ομάδα.