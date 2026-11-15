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Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea 1-1: «Τσίμπησαν» βαθμό οι γηπεδούχοι με τρομερό Καραμπέρη!

Η Athens Kallithea είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, προηγήθηκε με τον Μπαουτίστα και θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Απόλλων Καλαμαριάς βρήκε την απάντηση στο 73ο λεπτό με την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Θωμά Καραμπέρη και πήρε τον βαθμό (1-1).

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea 1-1: «Τσίμπησαν» βαθμό οι γηπεδούχοι με τρομερό Καραμπέρη!
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Απόλλων Καλαμαριάς και Athens Kallithea αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, στο παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η ομάδα της Αθήνας είχε τον έλεγχο και δημιούργησε σημαντικές προϋποθέσεις για να πάρει από νωρίς διαφορά ασφαλείας.

Ο Μανιάς, ωστόσο, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε ο Ρόμο, ενώ στη συνέχεια είδε δύο προσπάθειές του να σταματούν στο δοκάρι.

Ο Μπαουτίστα έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 33ο λεπτό, αλλά ο Καραμπέρης είπε την τελευταία λέξη, ισοφαρίζοντας με ένα εντυπωσιακό χτύπημα φάουλ στο 73’.

Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Μανωλάκης, Αθανασίου, Πέρεζ, Ντιαλοσί, Πιαστόπουλος, Καπρόφ (46’ Κυριακίδης), Ντε Σόουζα (46’ Ντε Σόουζα), Προύντζος (81’ Γανόπουλος), Ταφσίρ (46’ Καραμπέρης), Βοριαζίδης (71’ Βοριαζίδης).
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Κοσίδης, Μλάντεν, Χουχούμης (46’ Ματίγεβιτς), Αναστασίου (79’ Φροσύνης), Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα (79’ Φαϊτάκης), Κουρφαλίδης (63’ Βάρκας), Μανιάς (63’ Τσιριγώτης), Ρόμο.

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