Ομπράντοβιτς για Σλούκα: «Μας προσφέρει έξτρα ποιότητα όταν βρίσκεται στο παρκέ»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού στο Telekom Center Athens, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κρατά την εικόνα της ομάδας του για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, παρά την αγωνιστική υποχώρηση που παρουσίασε στο φινάλε.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, ενώ μίλησε με θετικά λόγια για την επιστροφή των Ρογκαβόπουλου και Σλούκα, ο οποίος συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στην αμυντική συνεισφορά του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Η συνέντευξη Τύπου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό αν πω ότι δεν είναι εύκολο να παίξουμε τώρα μετά το ματς της Παρασκευής. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίξαμε για 35 λεπτά απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλά προπονημένη και ξέρει να παίζει. Μοιράζουν καλά την μπάλα και ειδικά για αυτό είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που παίξαμε για 35 λεπτά. Για τα τελευταία πέντε λεπτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο.

Είναι σημαντικό ότι ο Ρογκαβόπουλος αγωνίστηκε ξανά μετά από τόσες μέρες. Βλέπω τα στατιστικά και έπαιξε τα περισσότερα λεπτά. Για εμένα, ως προπονητής, είναι ξεχωριστό να βλέπω πως παλεύουν οι παίκτες μου. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Εκτός από τα τελευταία πέντε λεπτά. Θέλω να ξεχωρίσω την άμυνα του Καλαϊτζάκη. Πολύ ξεχωριστή. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του.

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Σλούκας επέστρεψε. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Είχε επτά ασίστ. Όταν είναι στο παρκέ μάς δίνει έξτρα ποιότητα.

Προσπαθώ να μοιράσω τον χρόνο. Αύριο, μετά την προπόνηση, έχουμε ταξίδι για την Μπολόνια, παίζουμε την Τρίτη, μετά πάμε στη Λιθουανία και στη συνέχεια έχουμε το παιχνίδι του πρωταθλήματος εδώ, το Σάββατο. Θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τον χρόνο».