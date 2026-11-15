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Με επιστροφή Παπανικολάου και δύο διαθέσιμους σέντερ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη

Δείτε τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο, στο απόλυτο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην GBL.

Γιάννης Χονδρός

Με επιστροφή Παπανικολάου και δύο διαθέσιμους σέντερ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη
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Στο παιχνίδι που «δεσπόζει» στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στην Stoiximan GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη (17:30), έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να αντιμετωπίζει για ακόμη μία φορά αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Συγκεκριμένα, «νοκ άουτ» από την αναμέτρηση έχει τεθεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών».

Φυσικά εκτός βρίσκεται τόσο ο Ζαν Μοντέρο λόγω του τραυματισμού στο μηνίσκο, όσο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι η τιμωρία του έχει λήξει από την Παρασκευή (13/11).

Τέλος, ο Κώστας Παπανικολάου αφήνει πίσω του το πρόβλημα στους κοιλιακούς και επιστρέφει στη δωδεκάδα των Πειραιωτών.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντιάι, Τζόσεφ, Χολ, Καραγιαννίδης, Φουρνιέ

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