Με επιστροφή Παπανικολάου και δύο διαθέσιμους σέντερ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη

Στο παιχνίδι που «δεσπόζει» στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στην Stoiximan GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη (17:30), έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να αντιμετωπίζει για ακόμη μία φορά αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Συγκεκριμένα, «νοκ άουτ» από την αναμέτρηση έχει τεθεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών».

Φυσικά εκτός βρίσκεται τόσο ο Ζαν Μοντέρο λόγω του τραυματισμού στο μηνίσκο, όσο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι η τιμωρία του έχει λήξει από την Παρασκευή (13/11).

Τέλος, ο Κώστας Παπανικολάου αφήνει πίσω του το πρόβλημα στους κοιλιακούς και επιστρέφει στη δωδεκάδα των Πειραιωτών.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντιάι, Τζόσεφ, Χολ, Καραγιαννίδης, Φουρνιέ