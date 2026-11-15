· Κολοσσός

Λυκογιάννης: «Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα μας»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αγωνιστική εικόνα του Κολοσσού Ρόδου απέναντι στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Άρης Λυκογιάννης.

Λυκογιάννης: «Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα μας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης Λυκογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του Κολοσσού Ρόδου στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα με 78-73.

Οι δηλώσεις του Λυκογιάννη:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, αλλά και στους δικούς μου παίκτες που έκαναν μια σοβαρή προσπάθεια. Ήμασταν σε κακή επιθετική μέρα, αλλά δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Παρότι είχαμε περιορισμένο ροτέισον, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τον Καράμπελα και τον Χάρις γιατί κι εμεί έχουμε βεβαρημένο πρόγραμμα, είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα. Προχωράμε, αυτό το ματς πάει πίσω και κοιτάμε να κερδίσουμε την Τετάρτη στην Ευρώπη.

Δεν ξέρω αν όλες οι ομάδες μπορούν να τα χτυπάνε, αλλά το ζητούμενο είναι να μπαίνουν με αυτό το σκεπτικό. Ότι ανεξάρτητα από αντίπαλο πρέπει να παίζεις για να κερδίσεις. Σίγουρα η ψαλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει διαφορά ποιότητας αλλά αν βρεις κάποιον σε μια μέτρια μέρα μπορείς να κάνεις ζημιά».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: «Βαριά» αλλά ανώδυνη ήττα για την Κύπρο – Προκρίθηκε στα playoffs ανόδου

18:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Κουρμπέλης με Σερβία

18:00 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Ραφαέλ Λεάο της Γαλατασαράι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη Νέα Φιλαδέλφεια

17:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Εχουμε εγωισμό για ν' αντιδράσουμε, ο Κουρμπέλης δεν θα είναι διαθέσιμος»

17:42 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης - Ολυμπιακός: «Καυτό» ξεκίνημα για τους γηπεδούχους με 3/3 τρίποντα! (vid)

17:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μασούρας: «Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές ξέρουμε τι να κάνουμε»

17:29 ΣΠΟΡ

Water Polo League: Ισόπαλο το συγκλονιστικό ντέρμπι Βουλιαγμένης και Απόλλωνα

17:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν το Ελλάδα - Σερβία

17:10 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Άρης - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Αλεξάνδρειο

17:04 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι της Super League Κ15 | Παράπονα της «Ένωσης»

16:56 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: Η μεστή εμφάνιση του Σλούκα στο 200ό παιχνίδι του με το «τριφύλλι»

16:48 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Σπανούλη κόντρα στους «ερυθρόλευκους» - Εκτός ο Γιόβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας