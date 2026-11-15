Λυκογιάννης: «Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα μας»

Ο Άρης Λυκογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του Κολοσσού Ρόδου στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα με 78-73.

Οι δηλώσεις του Λυκογιάννη:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, αλλά και στους δικούς μου παίκτες που έκαναν μια σοβαρή προσπάθεια. Ήμασταν σε κακή επιθετική μέρα, αλλά δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Παρότι είχαμε περιορισμένο ροτέισον, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τον Καράμπελα και τον Χάρις γιατί κι εμεί έχουμε βεβαρημένο πρόγραμμα, είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα. Προχωράμε, αυτό το ματς πάει πίσω και κοιτάμε να κερδίσουμε την Τετάρτη στην Ευρώπη.

Δεν ξέρω αν όλες οι ομάδες μπορούν να τα χτυπάνε, αλλά το ζητούμενο είναι να μπαίνουν με αυτό το σκεπτικό. Ότι ανεξάρτητα από αντίπαλο πρέπει να παίζεις για να κερδίσεις. Σίγουρα η ψαλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει διαφορά ποιότητας αλλά αν βρεις κάποιον σε μια μέτρια μέρα μπορείς να κάνεις ζημιά».