Άρσεναλ: Αυτό είναι το ηγεμονικό συμβόλαιο του Αρτέτα

Νέα εποχή στη συνεργασία του Ισπανού κόουτς με την Άρσεναλ, καθώς έβαλε την υπογραφή του στο νέο και βελτιωμένο συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο.

Η συμφωνία έγινε γνωστή την Τρίτη (22/09), βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις πολύμηνες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Αρτέτα, ο μακροβιότερος προπονητής της Premier League, αποφάσισε να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στον πάγκο των «κανονιέρηδων».

Βασικός παράγοντας για την απόφασή του αποτέλεσε η προοπτική δημιουργίας μιας πραγματικής δυναστείας στην Άρσεναλ. Το συγκεκριμένο πλάνο ξεκίνησε με την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της Premier League από την ομάδα το 2026.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο Αρτέτα λαμβάνει μέχρι σήμερα λίγο περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ μέσω μπόνους έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις συνολικές απολαβές του κατά 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντική αύξηση στις ετήσιες απολαβές του Ισπανού τεχνικού, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και ένα ιδιαίτερα υψηλό πακέτο μπόνους.

Η νέα συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά την οικονομική επιβράβευση της δουλειάς που έχει κάνει ο Αρτέτα από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ, διαδεχόμενος τον Ουνάι Έμερι.

Όταν ο Ισπανός κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας, η Άρσεναλ βρισκόταν στην 11η θέση της Premier League. Από τότε, ο Αρτέτα έχει αλλάξει την εικόνα των «κανονιέρηδων», οδηγώντας τους στην καθιέρωση μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.