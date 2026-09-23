Ολυμπιακός: Η δουλειά του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο Ρέντη και η απόφαση για μεταγραφή

Η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων δίνει στον Βάσκο κόουτς τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην καθημερινή δουλειά στο Ρέντη, παρά τις σημαντικές απουσίες που έχουν προκύψει λόγω των διεθνών υποχρεώσεων. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει αυτή τη στιγμή 15 ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις προπονήσεις που ακολουθούν.

Προτεραιότητα για τον Ισπανό τεχνικό αποτελεί αρχικά η ατομική βελτίωση των παικτών και στη συνέχεια η καλύτερη δυνατή λειτουργία της ομάδας συνολικά, με τη διακοπή να προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο για περισσότερη δουλειά πάνω στη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει.

Το βάρος αναμένεται να πέσει ιδιαίτερα σε ποδοσφαιριστές που χρειάζονται μεγαλύτερη ένταση και αγωνιστικό ρυθμό. Ο Λίον Μπέιλι δεν ακολούθησε την εθνική ομάδα της Τζαμάικα λόγω κόπωσης και αναμένεται σύντομα να είναι σε θέση να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις. Αντίστοιχη επιδίωξη υπάρχει και για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Την ίδια στιγμή, ο Γκουστάβο Σα έχει μπροστά του την ευκαιρία να αφήσει οριστικά πίσω τον τραυματισμό του και να δουλέψει προκειμένου να είναι έτοιμος με την επιστροφή της ομάδας στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, στις σκέψεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται και η πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα. Στόχος του προπονητή του Ολυμπιακού είναι οι ποδοσφαιριστές να δουλέψουν σε συνθήκες που θα προσεγγίζουν περισσότερο ένα επίσημο παιχνίδι, παρότι οι διαθέσιμες επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες το Σαββατοκύριακο, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό, πριν επιστρέψουν στο Ρέντη και μπουν σε μια εβδομάδα με γεμάτο πρόγραμμα προπονήσεων.

Η απόφαση για την ενίσχυση του ρόστερ

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μεταγραφική κίνηση από την αγορά των ελεύθερων. Στο εξωτερικό εξακολουθεί να γίνεται αναφορά στο όνομα του Πορτογάλου αριστερού μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο, ενώ έχουν προταθεί και οι περιπτώσεις των Αντνάν Γιανουζάι και Γουίλφριντ Ζαχά.

Στο προσκήνιο βρίσκεται παράλληλα και ο Αλ Μουσράτι, ο οποίος έχει απασχολήσει τους Πειραιώτες και στο παρελθόν.

Η τελική απόφαση, πάντως, ανήκει στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα κρίνει αν το υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού χρειάζεται ακόμη μία προσθήκη.