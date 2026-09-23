Προπονητής για τα challenges προσέλαβαν οι Νικς

Το μπάσκετ προχωράει ακόμα περισσότερο και οι ομάδες του ΝΒΑ το πάνε ακόμα πιο… μακριά.

Από την περασμένη σεζόν στο τεχνικό επιτελείο των Νικς βρισκόταν προπονητής ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τα challenges που είχε η ομάδα.

Φέτος η ομάδα της Νέας Υόρκης άλλαξε προπονητή.

Σύμφωνα με το «The New York Post», ο Εντ Φλιν θα είναι ο νέος προπονητής για τα challenges στους Νιου Γιορκ Νικς τη νέα αγωνιστική περίοδο, αντικαθιστώντας τον Τζόρνταν Μπρινκ ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αυτό τον ρόλο στους Νικς είχε ο Τζόρνταν Μπρινκ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς.