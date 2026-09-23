· Νιου Γιορκ Νικς

Προπονητής για τα challenges προσέλαβαν οι Νικς

Ο Εντ Φλιν θα είναι ο προπονητής των challenges στους Νιου Γιορκ Νικς για τη νέα σεζόν, αντικαθιστώντας τον Τζόρνταν Μπρινκ.

Προπονητής για τα challenges προσέλαβαν οι Νικς
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Το μπάσκετ προχωράει ακόμα περισσότερο και οι ομάδες του ΝΒΑ το πάνε ακόμα πιο… μακριά.

Από την περασμένη σεζόν στο τεχνικό επιτελείο των Νικς βρισκόταν προπονητής ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τα challenges που είχε η ομάδα.

Φέτος η ομάδα της Νέας Υόρκης άλλαξε προπονητή.

Σύμφωνα με το «The New York Post», ο Εντ Φλιν θα είναι ο νέος προπονητής για τα challenges στους Νιου Γιορκ Νικς τη νέα αγωνιστική περίοδο, αντικαθιστώντας τον Τζόρνταν Μπρινκ ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αυτό τον ρόλο στους Νικς είχε ο Τζόρνταν Μπρινκ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς.

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