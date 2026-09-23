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Παναθηναϊκός AKTOR: Το κάλεσμα στον κόσμο για την πρεμιέρα στο Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί την Πέμπτη (24/09) στις 21:15 για την πρώτη του αναμέτρηση για τη νέα σεζόν της EuroLeague και καλεί τον κόσμο να δώσει το «παρών».

Παναθηναϊκός AKTOR: Το κάλεσμα στον κόσμο για την πρεμιέρα στο Telekom Center Athens
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Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στη EuroLeague έχει φτάσει στο τέλος της και ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την πρώτη του ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κάνει πρεμιέρα μπροστά στο κοινό της, καθώς την Πέμπτη (24/09, 21:15) θα υποδεχθεί την Παρί στο «Telekom Center Athens».

Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση και μέσω των social media, απηύθυναν κάλεσμα στους φιλάθλους τους να βρεθούν στο γήπεδο για την πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά της σεζόν.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό post αναφέρουν: «1 μέρα απομένει για την πρεμιέρα. Αύριο, επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε, ΣΠΙΤΙ! Η πρώτη βραδιά της Euroleague στο Telekom Center Athens πλησιάζει».

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