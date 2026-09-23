Σερβία - Ελλάδα: Οι πιθανότητες που δίνει ο υπερυπολογιστής στο «διπλό» της Εθνικής

Η Εθνική μας ομάδα ταξίδεψε για το Βελιγράδι για την πρεμιέρα της στην League A του Nations League και την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία, αύριο (24/09, 21:45). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει δεδομένα δύσκολο έργο μπροστά της αφού εκτός από τη Σερβία στον όμιλο βρίσκονται επίσης η Γερμανία και η Ολλανδία.

Η εκκίνηση των υποχρεώσεων της Εθνικής λοιπόν περνούν από το Βελιγράδι και η αυριανή αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή του Opta Analyst καθώς οι πιθανότητες για «διπλό» της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και για νίκη της Σερβίας του Γιόβιτς είναι πολύ κοντινές.

Οι πιθανότητες της Εθνικής στο Βελιγράδι

Σύμφωνα λοιπόν με το Opta Analyst, ένα μικρό προβάδισμα για το τρίποντο έχουν οι γηπεδούχοι, με τους Σέρβους να συγκεντρώνουν 37,4% των πιθανοτήτων. Ακολουθεί το «διπλό» της Εθνικής με αυτό το σενάριο να επικρατεί στο 35,7% των προσομοιώσεων. Τέλος το «Χ» συγκεντρώνει 26,9% των πιθανοτήτων.

Απ’ ευθείας στη Γερμανία μετά τη Σερβία

Μετά το πρώτο παιχνίδι της στη διοργάνωση, η Εθνική Ελλάδας δεν θα επιστρέψει στη βάση της, αλλά θα συνεχίσει απ’ ευθείας το ταξίδι της με προορισμό τη Γερμανία.

Η «γαλανόλευκη» θα διανυκτερεύσει στο Βελιγράδι μετά την αναμέτρηση της Πέμπτης (24/09) και την Παρασκευή (25/09) θα αναχωρήσει για το Μόναχο. Από εκεί θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου στις 27/09 (21:45) θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.