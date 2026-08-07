FIFA: Βρήκε σύμμαχο την Αργεντινή ο Ινφαντίνο - «Ο δρόμος προς το μέλλον είναι μαζί του»

Με επιστολή της η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής στέκεται στο πλευρά του Τζιάνι Ινφαντίνο.

FIFA: Βρήκε σύμμαχο την Αργεντινή ο Ινφαντίνο - «Ο δρόμος προς το μέλλον είναι μαζί του»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κόντρα στο ρεύμα που υπάρχει ενάντια στον Τζιάνι Ινφαντίνο για τις αλλαγές που επιχείρησε να φέρει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ομοσπονδία της Αργεντινής εξέφρασε τη στήριξη της προς το πρόσωπο του.

Το περιεχόμενο της επιστολής:

«Εκ μέρους της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFA) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, απευθυνόμαστε σε εσάς, αξιότιμε Πρόεδρε —και μέσω εσάς στο Συμβούλιο της FIFA— για να εκφράσουμε τη στήριξή μας στο έργο της διοίκησης κατά την τελευταία δεκαετία. Το έργο αυτό είχε ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο και τη θεσμική σταθερότητα, η οποία θεμελιώθηκε σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, και αναφορικά με τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την απόφαση της διοίκησης να αποσύρει ένα εγχείρημα το οποίο, ήδη από τη σύλληψή του, προκαλούσε εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες.

Επομένως, αξίζει να υπογραμμίσουμε την παραδοχή των σφαλμάτων που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία εκείνη, καθώς και τη συγγνώμη που διατυπώθηκε στο ειλικρινές μήνυμα προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών και των συνομοσπονδιών.

Παράλληλα, και όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ηγείστε μιας διοίκησης που επέφερε βαθύτατο μετασχηματισμό στη FIFA, ανοίγοντας τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη και τις συνομοσπονδίες, ώστε —μέσω ενός ειλικρινούς και άμεσου διαλόγου— να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να προάγουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε επίπεδο και μορφή του.

Κατά την άποψή μας, ο μετασχηματισμός αυτός βασίστηκε σε ένα διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης, στον σεβασμό των καταστατικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. Πρόκειται για αρχές ουσιώδεις ώστε η ποδοσφαιρική οικογένεια να παραμένει ενωμένη και ισχυρή, εργαζόμενη για τη διαρκή βελτίωση τόσο σε αθλητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα.

Ως εκ τούτου, ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, η Ομοσπονδία της οποίας προεδρεύω με υπερηφάνεια πιστεύει ακράδαντα και επαναβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς το μέλλον είναι η συνέχιση της εργασίας υπό την ηγεσία σας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ενός καλύτερου και ακόμη πιο συμπεριληπτικού ποδοσφαίρου.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:05 MVP

Μήπως χρειαζόμαστε όλοι λίγο «Γκρεγκ Πόποβιτς» στη ζωή μας;

15:38 SUPER LEAGUE

Γιαννούλης: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

15:15 EUROLEAGUE

EuroInsiders: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος που κρατά τον λόγο του»

15:11 MVP

Το «La Casa de Papel» του Ρόδρι σημαίνει αλλαγή εποχής στη Μπαρτσελόνα

14:42 SUPER LEAGUE

Ο Μαρινάκης δίνει τα «κλειδιά» στον Μονκαντά για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε

14:32 MVP

Η αντρική περιποίηση έγινε η απαραίτητη τελευταία «στάση» πριν τις διακοπές

14:09 ONSPORTS

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τους Νακάμπα και Τζενεπό

13:42 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μάγιερ - «Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου»

13:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Μουρ - «'Εμεινα για να διεκδικήσουμε τίτλους»

13:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπλόκο στο ΣΕΦ από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακύρωσε τον διαγωνισμό και όρισε νέο για τις 10 Σεπτέμβρη

12:51 MVP

Brock Lesnar: Now the Beast can finally rest..

12:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας