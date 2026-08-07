Παγκόσμιο Κ20: Έκτη θέση για την Ραφαηλίδου στον τελικό της σφαιροβολίας

Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ κατέλαβε την έκτη θέση με 16,25 μ., επίδοση με την οποία άνοιξε τον αγώνα της. Η αθλήτρια προσπάθησε στη συνέχεια να βρει μια μεγαλύτερη βολή, όμως δεν τα κατάφερε. Η Ραφαηλίδου είχε ακόμη δύο έγκυρες προσπάθειες στα 15,51 μ. και 15,63 μ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Νιγηριανή Τζέσικα Ότζι με 18,08 μ., ενώ ακολούθησαν η Γκουινόνεζ (Εκουαδόρ) με 17,90 μ. και η Σέρφ (Γερμανία) με 17,23 μ., αντίστοιχα.

Η Ραφαηλίδου θα αναχωρήσει αύριο, Παρασκευή, για το Μπέρμιγχαμ, προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ.