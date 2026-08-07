Παγκόσμιο Κ20: Έκτη θέση για την Ραφαηλίδου στον τελικό της σφαιροβολίας

Ο τελικός της σφαιροβολίας των γυναικών ήταν ένας από τους καλύτερους μέχρι σήμερα στη διοργάνωση, με τη Μαρία Ραφαηλίδου να είναι και πάλι παρούσα και να πραγματοποιεί μια σπουδαία εμφάνιση.

Παγκόσμιο Κ20: Έκτη θέση για την Ραφαηλίδου στον τελικό της σφαιροβολίας
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Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ κατέλαβε την έκτη θέση με 16,25 μ., επίδοση με την οποία άνοιξε τον αγώνα της. Η αθλήτρια προσπάθησε στη συνέχεια να βρει μια μεγαλύτερη βολή, όμως δεν τα κατάφερε. Η Ραφαηλίδου είχε ακόμη δύο έγκυρες προσπάθειες στα 15,51 μ. και 15,63 μ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Νιγηριανή Τζέσικα Ότζι με 18,08 μ., ενώ ακολούθησαν η Γκουινόνεζ (Εκουαδόρ) με 17,90 μ. και η Σέρφ (Γερμανία) με 17,23 μ., αντίστοιχα.

Η Ραφαηλίδου θα αναχωρήσει αύριο, Παρασκευή, για το Μπέρμιγχαμ, προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ.

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