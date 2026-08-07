· Λάρισα

Στην ΑΕΛ ο Ανδρέας Μακρής

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Κύπριου επιθετικού, Ανδρέα Μακρή.

Στην ΑΕΛ ο Ανδρέας Μακρής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΛ προχώρησε σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή με την προσθήκη του Ανδρέα Μακρή.

Ο 30χρονος φορ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κυπριακό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις ΑΕΠ Πάφου, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας, Ολυμπιακό Λευκωσίας και ΑΕΛ Λεμεσού.

Στο παρελθόν, ο Μακρής έχει αγωνιστεί και στην Αγγλία με τη φανέλα της Ουόλσολ, ενώ πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet και να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ανδρέα Μακρή, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 27 Νοεμβρίου 1995 στην Πάφο, ο Ανδρέας Μακρής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία στις ακαδημίες «Ολίμπικο» κι έπειτα στην σχολή ποδοσφαίρου Άρσεναλ της Πάφου και στον Ατρόμητο Γεροσκήπου. Από το 2012 έχει αγωνιστεί με τις ομάδες ΑΕΠ Πάφου, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας, Ουόλσολ, Ολυμπιακό Λευκωσίας και ΑΕΛ Λεμεσού. Έχει επίσης 1 συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Κύπρου και περισσότερες με τις εθνικές ομάδες U19 και U21.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει και του εύχεται Yγεία, τύχη και κάθε επιτυχία με τη βυσσινί φανέλα.

Καλή αρχή Ανδρέα».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:05 MVP

Μήπως χρειαζόμαστε όλοι λίγο «Γκρεγκ Πόποβιτς» στη ζωή μας;

15:38 SUPER LEAGUE

Γιαννούλης: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

15:15 EUROLEAGUE

EuroInsiders: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος που κρατά τον λόγο του»

15:11 MVP

Το «La Casa de Papel» του Ρόδρι σημαίνει αλλαγή εποχής στη Μπαρτσελόνα

14:42 SUPER LEAGUE

Ο Μαρινάκης δίνει τα «κλειδιά» στον Μονκαντά για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε

14:32 MVP

Η αντρική περιποίηση έγινε η απαραίτητη τελευταία «στάση» πριν τις διακοπές

14:09 ONSPORTS

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τους Νακάμπα και Τζενεπό

13:42 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μάγιερ - «Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου»

13:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Μουρ - «'Εμεινα για να διεκδικήσουμε τίτλους»

13:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπλόκο στο ΣΕΦ από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακύρωσε τον διαγωνισμό και όρισε νέο για τις 10 Σεπτέμβρη

12:51 MVP

Brock Lesnar: Now the Beast can finally rest..

12:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας