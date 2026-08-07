Στην ΑΕΛ ο Ανδρέας Μακρής

Η ΑΕΛ προχώρησε σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή με την προσθήκη του Ανδρέα Μακρή.

Ο 30χρονος φορ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κυπριακό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις ΑΕΠ Πάφου, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας, Ολυμπιακό Λευκωσίας και ΑΕΛ Λεμεσού.

Στο παρελθόν, ο Μακρής έχει αγωνιστεί και στην Αγγλία με τη φανέλα της Ουόλσολ, ενώ πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet και να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ανδρέα Μακρή, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 27 Νοεμβρίου 1995 στην Πάφο, ο Ανδρέας Μακρής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία στις ακαδημίες «Ολίμπικο» κι έπειτα στην σχολή ποδοσφαίρου Άρσεναλ της Πάφου και στον Ατρόμητο Γεροσκήπου. Από το 2012 έχει αγωνιστεί με τις ομάδες ΑΕΠ Πάφου, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας, Ουόλσολ, Ολυμπιακό Λευκωσίας και ΑΕΛ Λεμεσού. Έχει επίσης 1 συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Κύπρου και περισσότερες με τις εθνικές ομάδες U19 και U21.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει και του εύχεται Yγεία, τύχη και κάθε επιτυχία με τη βυσσινί φανέλα.

Καλή αρχή Ανδρέα».