Colpo grosso από την Μπαρτσελόνα: «Κλέβει» τον Ρόδρι μέσα από τα χέρια της Ρεάλ Μαδρίτης

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση μεταγραφής του Ρόδρι!

Ο Ισπανός μέσος «πάγωσε» την υπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά το σπουδαίο τουρνουά που έκανε, οδηγώντας τη χώρα του στην κατάκτηση του τροπαίου, ήρθε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, στις 28 Ιουλίου δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την Μπαρτσελόνα.

Σε μια αστραπιαία κίνηση, ο νικητής της Χρυσής Μπάλας συμφώνησε να ενταχθεί στους Καταλανούς!

«Ο Ρόδρι θα είναι παίκτης της Μπαρτσελόνα. Σήμερα το πρωί, ο μέσος έδωσε το οριστικό του "ναι" στην Μπάρτσα και θα γίνει παίκτης της Μπαρτσελόνα τις επόμενες ώρες. Ο Ρόδρι απέρριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ήθελε να περιμένει άλλο και ο παίκτης θα είναι παίκτης της Μπάρτσα», έγραψε χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο, «Jijantes FC».

«Από σεβασμό προς τη Ρεάλ, καθώς έχουν φερθεί άψογα, ο Ρόδρι τους ενημέρωσε ότι η απόφασή του είναι να ενταχθεί στην Μπάρτσα», ήταν η ατάκα του ατζέντη του Ρόδρι, επιβεβαιώνοντας την... απίθανη «ληστεία».

🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.



“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.



Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Σύμφωνα με τη «Sport», ο Ρόδρι αποτελούσε έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι. Η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει τώρα να εντάξει τις απολαβές του στο υπάρχον μισθολογικό πλαίσιο του συλλόγου, τηρώντας παράλληλα το ανώτατο όριο μισθών που έχει θέσει η ισπανική λίγκα.

Οι απολαβές του Ισπανού μέσου αυξήθηκαν σημαντικά μετά την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», με τον ετήσιο μισθό του να ξεπερνά πλέον τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μπαρτσελόνα ο Ρόδρι θα είχε ένα συμβόλαιο που θα αντανακλούσε την αγωνιστική του αξία και το status του, τοποθετώντας τον μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ρόστερ.

Το επόμενο βήμα θα ήταν οι διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δεν σκοπεύει να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή της και φέρεται να αξιώνει ένα ποσό μεταξύ 55 και 70 εκατομμυρίων ευρώ για την πώλησή του.