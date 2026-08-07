Λουίς ντε λα Φουέντε: Ο προπονητής της Ισπανίας έχει μπράτσα που θα ζήλευαν οι παίκτες του

Όταν η Ισπανία σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι περισσότεροι στάθηκαν στην τακτική, στη διαχείριση του ρόστερ και στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Λουίς ντε λα Φουέντε. Οι πιο παρατηρητικοί, όμως, πρόσεξαν κάτι διαφορετικό.

Ο 65χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός διαθέτει μια σωματική διάπλαση που θα ζήλευαν αρκετοί παίκτες του και ας τους ρίχνει περίπου 30-40 χρόνια.

Οι δικέφαλοί του έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης στα social media, όχι επειδή αποτελούν κάποιο επικοινωνιακό τρικ, αλλά γιατί είναι το αποτέλεσμα μιας συνήθειας που κρατάει δεκαετίες.

Για τον Ντε λα Φουέντε, το γυμναστήριο είναι τρόπος ζωής

Η σχέση του με την εκγύμναση ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη ποδοσφαιριστής. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο ωστόσο, τον ανάγκασε να αναζητήσει τρόπους ώστε να θωρακίσει το σώμα του και να επιστρέψει πιο δυνατός.

Εκεί κατάλαβε πως η μυϊκή ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο τους αθλητές της άρσης βαρών ή του bodybuilding, αλλά αποτελεί εργαλείο που μπορεί να παρατείνει μια καριέρα, να προστατεύσει το σώμα και τελικά να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Έκτοτε δεν σταμάτησε ποτέ.

Σε πρόσφατα βίντεο τον βλέπουμε να εκτελεί preacher curls με αλτήρα 16 κιλών με χαρακτηριστική άνεση, κάτι που δύσκολα περιμένεις από έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην έβδομη δεκαετία της ζωής του.

O Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Ισπανία δεν γυμνάζεται για να φαίνεται καλύτερος μπροστά στον καθρέφτη, αλλά γιατί δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς κίνηση.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Δουλειά, δουλειά και δουλειά. Πειθαρχία. Πάντα μιλάω για αξίες, για πειθαρχία και για την ικανότητα να καταβάλλεις προσπάθεια και να αντέχεις τη δυσκολία. Αυτό είναι το δικό μου πρόγραμμα».

Ο Ισπανός τεχνικός, Luis de la Fuente (AP Photo/Manu Fernandez) AP

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Euro 2024, όταν το πρόγραμμά του ήταν εξαντλητικό, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη ρουτίνα του. Οι ημέρες του ξεκινούσαν νωρίς με προπόνηση και ολοκληρώνονταν πολλές φορές στις τρεις ή ακόμη και στις τέσσερις τα ξημερώματα, αφού προηγούνταν ώρες αναλύσεων, προπονήσεων, συσκέψεων και προετοιμασίας.

«Έχω ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Ξυπνάω νωρίς, κάνω την προπόνησή μου και από τις 9 το πρωί δουλεύω μέχρι τη μία, τις δύο, τις τρεις ή και τις τέσσερις το πρωί. Κάποιες ημέρες κοιμάμαι τρεις ώρες, άλλες τέσσερις ή πέντε. Αν προλάβω, θα κοιμηθώ λίγο μετά το φαγητό», είχε αποκαλύψει.

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Είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι η επιτυχία του οφείλεται αποκλειστικά στις ποδοσφαιρικές του γνώσεις, στην πραγματικότητα, όμως, είναι η νοοτροπία του που τον κρατά συνεπή στο γυμναστήριο αλλά και αυτή που τον έχει οδηγήσει στην κορυφή των πάγκων.

Γιατί η συνέπεια δεν κάνει διακρίσεις. Χτίζει σώματα, αλλά χτίζει και πρωταθλητές και αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να δώσει σε άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας ο Λουίς ντε λα Φουέντε.

Δεν είναι ποτέ αργά για να σηκώσεις περισσότερα κιλά, ούτε και για να επενδύσεις στο σώμα σου. Η μαγκιά είναι να μπορείς, στα 65 σου, να συνεχίζεις να κάνεις όσα αγαπάς με την ίδια ενέργεια που είχες στα 35.