EuroInsiders: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος που κρατά τον λόγο του»

Οι Γάλλοι παρουσιαστές του EuroInsiders αναφέρθηκαν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με αφορμή τη συνέντευξη που τους έδωσε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR.

EuroInsiders: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος που κρατά τον λόγο του»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη στους «EuroInsiders», η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο κανάλι τους στο Youtube το προσεχές διάστημα.

Οι δύο Γάλλοι παρουσιαστές μίλησαν στο «BeBasket» για τη δουλειά τους και αναφέρθηκαν εκτενώς και στις επαφές με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, αλλά και τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε.

Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, από όταν ξεκίνησαν την εκπομπή, στόχος τους ήταν να κάνουν μια συνέντευξη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ωστόσο για αρκετούς λογούς αυτή χρειάστηκε να αναβληθεί.

«Μας έλεγε: "Αυτή τη στιγμή δεν έχω πολλά να σας πω. Ελάτε ξανά το καλοκαίρι, σας δίνω τον λόγο μου."».

Μάλιστα όταν ο ίδιος, χρειάστηκε λόγω κάτι έκτακτου να ακυρώσει τη συνέντευξη, τους πήρε τηλέφωνο προσωπικά για να τους ζητήσει συγνώμη.

«Είναι πραγματικά ένας αυθεντικός άνθρωπος. Προτιμά μια σκληρή αλήθεια από ένα ψέμα που απλώς θα ευχαριστήσει τους άλλους. Είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του», αναφέρουν οι EuroInsiders μιλώντας για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

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