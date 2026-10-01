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UEFA: Η ανακοίνωση για την επανεξέταση της «υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η UEFA επιβεβαίωσε την παραλαβή 50.000 εγγράφων από τη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα, ανοίγοντας εκ νέου τον σχετικό φάκελο που αφορά την Μπαρτσελόνα.

UEFA: Η ανακοίνωση για την επανεξέταση της «υπόθεσης Νεγκρέιρα»
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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Νεγκρέιρα, καθώς η UEFA αποφάσισε να εξετάσει εκ νέου τον σχετικό φάκελο που αφορά την Μπαρτσελόνα, μετά την προσκόμιση σημαντικού όγκου στοιχείων από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, η «βασίλισσα» κατέθεσε στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία περίπου 50.000 έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία και καταθέσεις, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης.

Η UEFA επιβεβαίωσε επίσημα ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό σχετικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα, γεγονός που σηματοδοτεί την επανέναρξη της διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Η UEFA επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε από τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαντικό όγκο εγγράφων που σχετίζονται με την εν εξελίξει έρευνα για την Μπαρτσελόνα, σχετικά με την υπόθεση του Νεγκρέιρα, πρώην αντιπροέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (τη λεγόμενη «υπόθεση Νεγκρέιρα»).

Τα αρμόδια στελέχη της UEFA για θέματα δεοντολογίας και πειθαρχικού ελέγχου παρέλαβαν επίσης τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εξέτασης της υπόθεσης».

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