· Παναθηναϊκός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο EuroCup γυναικών

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο EuroCup γυναικών τη νέα σεζόν, έχοντας τοποθετηθεί στον Γ' όμιλο

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο EuroCup γυναικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Εμλάκ Κονούτ και έτσι θα συνεχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο EuroCup γυναικών.

Οι «πράσινες» θα αντιμετωπίσουν στον όμιλό τους την Άλμπα Βερολίνου, την Κάστορς Μπράιν και την Τζέας Μπάσκετ.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο EuroCup είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να υποδέχεται την Άλμπα.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου - 1η αγωνιστική

18:30 Παναθηναϊκός - Άλμπα Βερολίνου

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου - 2η αγωνιστική *

Τζέας Μπάσκετ - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου - 3η αγωνιστική

20:30 Κάστορ Μπρεν - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου - 4η αγωνιστική

20:30 Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου - 5η αγωνιστική *

Παναθηναϊκός - Τζέας Μπάσκετ

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου - 6η αγωνιστική *

Παναθηναϊκός - Κάστορ Μπρεν

* Οι ώρες των αγώνων δεν έχουν οριστεί

COMMENTS
LATEST NEWS
21:33 EUROLEAGUE

LIVE Παρί - Ζαλγκίρις

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Η μεγάλη αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League

21:19 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 102-98: Έριξε «100αρα» και άφησε χωρίς νίκη την «Βασίλισσα»

21:17 EUROLEAGUE

LIVE Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των Πειραιωτών για την 3η αγωνιστική της EuroLeague

21:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σούπερ Καπ Ιταλίας: Τέλος το Final 4, Ίντερ - Λάτσιο στον τελικό

20:50 EUROLEAGUE

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

20:45 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ : Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μοτεγιούνας

20:34 EUROLEAGUE

Μαντζούκας: «Προσπαθώ να παίρνω σωστές αποφάσεις – Χρειαζόμαστε τον κόσμο»

20:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία: Με Σάλιακα, Ανδρούτσο και Ιωαννίδη η ενδεκάδα

20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Η ανακοίνωση για την επανεξέταση της «υπόθεσης Νεγκρέιρα»

19:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σαρωτική» η Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Λετονία - «Βλέπει» Euro U21 (vids)

19:54 ΣΠΟΡ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας