Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο EuroCup γυναικών

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Εμλάκ Κονούτ και έτσι θα συνεχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο EuroCup γυναικών.

Οι «πράσινες» θα αντιμετωπίσουν στον όμιλό τους την Άλμπα Βερολίνου, την Κάστορς Μπράιν και την Τζέας Μπάσκετ.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο EuroCup είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να υποδέχεται την Άλμπα.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου - 1η αγωνιστική

18:30 Παναθηναϊκός - Άλμπα Βερολίνου

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου - 2η αγωνιστική *

Τζέας Μπάσκετ - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου - 3η αγωνιστική

20:30 Κάστορ Μπρεν - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου - 4η αγωνιστική

20:30 Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου - 5η αγωνιστική *

Παναθηναϊκός - Τζέας Μπάσκετ

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου - 6η αγωνιστική *

Παναθηναϊκός - Κάστορ Μπρεν

* Οι ώρες των αγώνων δεν έχουν οριστεί