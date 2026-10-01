Handball Premier: Η ΑΕΚ πέρασε από το Άργος και συνεχίζει στην κορυφή

Η ΑΕΚ συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στη Handball Premier, καθώς επικράτησε με 23-20 του Διομήδη Άργους εκτός έδρας και έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η «Ένωση» είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα τριών τερμάτων (15-12).

Στην επανάληψη, ο Διομήδης Άργους ανέβασε την απόδοσή του και πίεσε την ΑΕΚ, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε και έφυγαν από το Άργος με ένα ακόμη «δίποντο». Με το 3/3, η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή της Handball Premier.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 1-6, 3-9, 5-10, 9-14, 12-15 (Ημιχ) 14-16, 14-16, 15-18, 16-19, 19-21, 20-23.