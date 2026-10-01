Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ στη Λιβαδειά για την Εθνική Ελπίδων

Την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά ορισμένους από τους πιο ενδιαφέροντες νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές είχε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος βρέθηκε στη Λιβαδειά για την αναμέτρηση της Εθνικής Κ21 με τη Λετονία.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι των προκριματικών του Euro 2027, αξιοποιώντας το διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για το «τριφύλλι». Η παρακολούθηση της αναμέτρησης εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά του να αποκτήσει εικόνα για παίκτες που βρίσκονται σε μικρότερες ηλικίες και μπορούν να εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην Εθνική, ο Κάτρης δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, ενώ ο Κοντούρης είχε ήδη αποχωρήσει από την αποστολή λόγω του τραυματισμού του.

Για τον Νίστρουπ, πάντως, η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν αφορούσε μόνο την παρουσία παικτών του Παναθηναϊκού στην αποστολή. Ο Δανός προπονητής είχε τη δυνατότητα να δει συνολικά το διαθέσιμο ελληνικό ταλέντο της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, διευρύνοντας την εικόνα του για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στα ραντάρ του και θα μπορούσαν να απασχολήσουν στο μέλλον.