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ΠΑΟΚ : Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μοτεγιούνας

Ο Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον «δικέφαλο».

ΠΑΟΚ : Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Μοτεγιούνας
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Στο τελικό στάδιο βρίσκεται πλέον η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτεγιούνας στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Λιθουανός σέντερ βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (1/10) στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος ψηλός έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τα απαραίτητα διαδικαστικά πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον «Δικέφαλο». Το επόμενο βήμα είναι οι ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες αναμένεται να υποβληθεί την Παρασκευή (2/10).

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Μοτεγιούνας θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Λιθουανός θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών του «Δικεφάλου».

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