Σούπερ Καπ Ιταλίας: Τέλος το Final 4, Ίντερ - Λάτσιο στον τελικό
Το Σούπερ Καπ Ιταλίας επιστρέφει στη μορφή του ενός αγώνα, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ίντερ και τη Λάτσιο να διεξάγεται στις 22 Δεκεμβρίου στο «Σαν Σίρο».
Η ιταλική λίγκα αποφάσισε να καταργήσει το Final 4 στο Σούπερ Καπ, το οποίο εφαρμόστηκε τα τρία τελευταία χρόνια, επαναφέροντας τη διοργάνωση στη μορφή της μονής αναμέτρησης.
Παράλληλα, ο αγώνας για την κατάκτηση του τίτλου επιστρέφει στην Ιταλία, καθώς δεν θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπως συνέβη τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.
Έτσι, στις 22 Δεκεμβρίου, η νταμπλούχος Ίντερ θα υποδεχθεί στο «Σαν Σίρο» τη Λάτσιο, η οποία ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Ιταλίας.