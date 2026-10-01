Σούπερ Καπ Ιταλίας: Τέλος το Final 4, Ίντερ - Λάτσιο στον τελικό

Η ιταλική λίγκα αποφάσισε να καταργήσει το Final 4 στο Σούπερ Καπ, το οποίο εφαρμόστηκε τα τρία τελευταία χρόνια, επαναφέροντας τη διοργάνωση στη μορφή της μονής αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο αγώνας για την κατάκτηση του τίτλου επιστρέφει στην Ιταλία, καθώς δεν θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπως συνέβη τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι, στις 22 Δεκεμβρίου, η νταμπλούχος Ίντερ θα υποδεχθεί στο «Σαν Σίρο» τη Λάτσιο, η οποία ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Ιταλίας.