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Σούπερ Καπ Ιταλίας: Τέλος το Final 4, Ίντερ - Λάτσιο στον τελικό

Το Σούπερ Καπ Ιταλίας επιστρέφει στη μορφή του ενός αγώνα, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ίντερ και τη Λάτσιο να διεξάγεται στις 22 Δεκεμβρίου στο «Σαν Σίρο».

Σούπερ Καπ Ιταλίας: Τέλος το Final 4, Ίντερ - Λάτσιο στον τελικό
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Η ιταλική λίγκα αποφάσισε να καταργήσει το Final 4 στο Σούπερ Καπ, το οποίο εφαρμόστηκε τα τρία τελευταία χρόνια, επαναφέροντας τη διοργάνωση στη μορφή της μονής αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο αγώνας για την κατάκτηση του τίτλου επιστρέφει στην Ιταλία, καθώς δεν θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπως συνέβη τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι, στις 22 Δεκεμβρίου, η νταμπλούχος Ίντερ θα υποδεχθεί στο «Σαν Σίρο» τη Λάτσιο, η οποία ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Ιταλίας.

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