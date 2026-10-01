Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 102-98: Έριξε «100αρα» και άφησε χωρίς νίκη την «Βασίλισσα»

Σε ένα παιχνίδι... θρίλερ, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-98, καταφέρνοντας να κάμψει την αντεπίθεση της «Βασίλισσας» στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο μέρος. Με τους Καμπόκλο και Λεντέι να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, οι Ισραηλινοί επέβαλαν τον ρυθμό τους και ξέφυγαν από νωρίς στο σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με αέρα 20 πόντων (63-43).

Στην τρίτη περίοδο, η Ρεάλ του Πέδρο Μαρτίνεθ παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Με μπροστάρηδες τους Μαλεντόν, Ταβάρες και Λουβαβού-Καμπαρό, οι Μαδριλένοι ροκάνισαν σταδιακά τη διαφορά, ισοφάρισαν και κατάφεραν μάλιστα να περάσουν μπροστά με 75-74, πριν το δεκάλεπτο ολοκληρωθεί στην απόλυτη ισορροπία για το 75-75.

Στην καθοριστική τελευταία περίοδο, η Χάποελ βρήκε ξανά τις λύσεις που χρειαζόταν. Μεγάλες επιθέσεις από τους Μπράιαντ, Μίσιτς και Μπλέικνεϊ έδωσαν εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Παρά τις προσπάθειες της Ρεάλ να πλησιάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα, ένα καθοριστικό καλάθι και φάουλ του Μπλέικνεϊ στα 15,5'' πριν τη λήξη διαμόρφωσε το 102-94, «κλειδώνοντας» τη σπουδαία νίκη για την ισραηλινή ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 63-43, 74-75, 102-98.