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Ρονάλντο: Αποχώρησε από την προπόνηση της Πορτογαλίας πριν τη Δανία (video)

Νέα εξέλιξη στην εθνική Πορτογαλίας, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το «Parken» χωρίς να συμμετάσχει στην προπόνηση, παρά τις δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς ότι ο αρχηγός της ομάδας θα προπονηθεί κανονικά.

Ρονάλντο: Αποχώρησε από την προπόνηση της Πορτογαλίας πριν τη Δανία (video)
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Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο για την προπόνηση της Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη. Αντίθετα, αποχώρησε από το στάδιο με μαύρο βαν της πορτογαλικής ομοσπονδίας, συνοδευόμενος από δύο μέλη της FPF.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι συμπαίκτες του είχαν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο, με μοναδική εξαίρεση τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η εξέλιξη έρχεται λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Ζεσούς, ο οποίος είχε υποστηρίξει πως ο Ρονάλντο θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, αφού την προηγούμενη ημέρα είχε ακολουθήσει πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει πως ο ίδιος θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του αρχηγού, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι ο Γκονσάλο Ράμος θα ξεκινήσει βασικός απέναντι στη Δανία.

Η απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος γύρω από τον ρόλο του στην εθνική ομάδα. Ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, είχε ήδη μεταβεί στη Σκανδιναβία για συνάντηση με τον Ζεσούς και τον Ρονάλντο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Μάλμε και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έγινε σε ήρεμο κλίμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον λόγο της νέας απουσίας του Ρονάλντο από την προπόνηση, με την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Δανία να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

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