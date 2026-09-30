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Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σμόλινγκ στην Πόρτο

Ο Κρις Σμόλινγκ βρίσκεται στο Πόρτο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τους «Δράκους» να είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του, σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα «Maisfutebol».

Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σμόλινγκ στην Πόρτο
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Ο Κρις Σμόλινγκ αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Φαϊχά, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα «Maisfutebol», ο 36χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στην πόλη του Πόρτο και αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο έμπειρος στόπερ θα υπογράψει συμβόλαιο με την Πόρτο και θα αποτελέσει μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ των πρωταθλητών Πορτογαλίας, υπό τις οδηγίες του Φραντσέσκο Φαριόλι.

Ο Σμόλινγκ είχε μετακομίσει στη Ρόμα το 2019, παραμένοντας στην ιταλική ομάδα μέχρι το 2024. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιήσει σημαντική καριέρα στην Premier League, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Φούλαμ.

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