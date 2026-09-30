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Παυλίδης: «Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, μάθαμε από τα λάθη μας και πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στάθηκε στην καλή ψυχολογία της Εθνικής Ελλάδας μετά τις δύο νίκες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία.

Παυλίδης: «Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, μάθαμε από τα λάθη μας και πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά»
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα μετά το δύο στα δύο, τονίζοντας πως οι παίκτες πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Παράλληλα, ο διεθνής επιθετικός μίλησε για τον Μαξ Μέερντινγκ, ενώ αναφέρθηκε και στον νέο ρόλο που του ανέθεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία αναμέτρηση της Εθνικής.

Οι δηλώσεις του Παυλίδη:

Για το πως διαχειρίζεται μία ομάδα τα συναισθήματα μετά τις δύο νίκες:

«Είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε δύο ματς με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε πολύ δεν μας βγαίνει σε καλό. Στο παρελθόν την έχουμε... πατήσει. Μάθαμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά».

Για τον Μεέρντινγκ:

«Ξέρω τον Μαξ τα τελευταία δύο χρόνια στην ΑΖ. Είμαι έκπληκτος με την εξέλιξή του σαν επιθετικός και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Όταν ήταν με μας ήταν 18 χρονών, κέρδισε το Youth League και έδειξε τα χαρακτηριστικά του. Τώρα είναι βασικός και αγωνίζεται στην Εθνική ομάδα».

Για τον ρόλο που του έχει δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως «δεκάρι»:

«Είναι υπερβολή να λέμε ότι παίζω σαν τον... Κέιν. Μου άρεσε, έκανα πράγματα που ταιριάζουν στο παιχνίδι μου, προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα και βγήκε σε καλό».

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