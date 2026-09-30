· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Έβγαλε το νάρθηκα και έκανε ατομικό στο T-Center ο Χέιζ-Ντέιβις!

Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Αμερικανός άσος των «πράσινων», ο οποίος τρεις ώρες πριν το τζάμπολ εμφανίστηκε στο glass floor. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Έβγαλε το νάρθηκα και έκανε ατομικό στο T-Center ο Χέιζ-Ντέιβις!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει πλέον νάρθηκα στο χέρι. Ο Αμερικανός που στάθηκε άτυχος πριν μερικές εβδομάδες, όταν και υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δεν έχει πλέον ούτε τον επίδεσμο.

Έτσι, περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν, εμφανίστηκε στο glass floor του Telekom Center Athens. Για να ακολουθήσει την αγαπημένη του ρουτίνα με το ατομικό πρόγραμμα.

Μαζί του ήταν Καμπερίδης και Σίμτσακ απ’ το προπονητικό επιτελείο του Ομπράντοβιτς. Ο Χέιζ-Ντέιβις δούλεψε ατομικά και είναι ξεκάθαρο πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επιστροφή.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν το Ελλάδα - Ολλανδία

18:37 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έβγαλε το νάρθηκα και έκανε ατομικό στο T-Center ο Χέιζ-Ντέιβις!

18:09 SUPER LEAGUE

Ο Πένια περνάει καλά στην Ελλάδα και δεν το κρύβει (Photos)

17:49 EUROLEAGUE

Τζόουνς: «Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ, να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση»

17:37 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε στο Κάουνας»

17:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Παρέλαση με ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης | Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναστασίου στους Ολλανδούς: «Θα νικήσουμε 1-0 ή 2-1»

17:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία: Δεν ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη ο Φαν Χέκε

16:50 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος ο Τζόσεφ για τον αγώνα με τη Βίρτους

16:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι: Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν τoυς τίτλους της αν της αφαιρεθούν

16:06 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς της πρεμιέρας της GBL με το Μαρούσι

16:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι: Τείχος προστασίας από τον Πεπ Γκουαρδιόλα - «Θα το ξεπεράσουμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας