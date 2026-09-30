Παναθηναϊκός AKTOR: Έβγαλε το νάρθηκα και έκανε ατομικό στο T-Center ο Χέιζ-Ντέιβις!

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει πλέον νάρθηκα στο χέρι. Ο Αμερικανός που στάθηκε άτυχος πριν μερικές εβδομάδες, όταν και υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δεν έχει πλέον ούτε τον επίδεσμο.

Έτσι, περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν, εμφανίστηκε στο glass floor του Telekom Center Athens. Για να ακολουθήσει την αγαπημένη του ρουτίνα με το ατομικό πρόγραμμα.

Μαζί του ήταν Καμπερίδης και Σίμτσακ απ’ το προπονητικό επιτελείο του Ομπράντοβιτς. Ο Χέιζ-Ντέιβις δούλεψε ατομικά και είναι ξεκάθαρο πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επιστροφή.