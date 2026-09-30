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Αναστασίου στους Ολλανδούς: «Θα νικήσουμε 1-0 ή 2-1»

Αισιόδοξος ο προπονητής του Παναιτωλικού για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία και αποθέωση της «χρυσής γενιάς» που έχει το ποδόσφαιρό μας. 

Αναστασίου στους Ολλανδούς: «Θα νικήσουμε 1-0 ή 2-1»
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Ο Γιάννης Αναστασίου για πολλά χρόνια εργάστηκε και έζησε στην Ολλανδία. Έκανε ποδοσφαιρική καριέρα, φτάνοντας μέχρι τον Άγιαξ. Δούλεψε και ως προπονητής. Έτσι, οι Ολλανδοί τον αναζήτησαν ενόψει του αγώνα της Εθνικής μας με τους «οράνιε».

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού μίλησε στο «sportnieuws.nl» και εξέφρασε την αισιοδοξία του τόσο για το αποτέλεσμα, όσο και συνολικά την πορεία της «χρυσής γενιάς» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά:

«Για μένα, αυτή μοιάζει με την πιο ολοκληρωμένη ομάδα των τελευταίων 30 με 35 ετών. Είναι τρελό. Έχω λάβει ήδη διακόσια μηνύματα με αιτήματα για εισιτήρια. Μπορείς να νιώσεις την ευφορία και τον ενθουσιασμό παντού μετά από εκείνο το ιστορικό αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Αλλά αυτό είναι και κάτι υπέροχο.

Σίγουρα μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει “χρυσή γενιά”. Διαθέτουμε άφθονο ταλέντο και εμπειρία στο ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχαμε τα τελευταία 30 με 35 χρόνια. Η Ολλανδία οφείλει να είναι προετοιμασμένη, ειδικά μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και ο ενθουσιασμός του κόσμου τεράστιος.

Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια ποιότητα με παίκτες όπως ο Τζόλης (Άρσεναλ), ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας (Μπορούσια Ντόρτμουντ), χωρίς να ξεχνάμε τον Παυλίδη (Μπενφίκα) και τον Δουβίκα (Κόμο). Έχουν διανύσει δύο εξαιρετικές χρονιές. Ενώ παλαιότερα εμείς είχαμε σπουδαίους αμυντικούς και η Ολλανδία σπουδαίους επιθετικούς, τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Σήμερα πετυχαίνουμε γκολ με μεγάλη ευκολία, ενώ για τους Ολλανδούς αυτό παραμένει ερωτηματικό...

Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, επομένως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή του ομίλου μας στο Nations League. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Εκεί ακριβώς υπήρξαν συχνά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως μετά τη νίκη εκτός έδρας επί της Αγγλίας (1-2) το 2024. Ακολούθησε μια εντός έδρας ήττα με 0-3.

Παραμένω γνήσιος Έλληνας, αν και έζησα στην Ολλανδία για σχεδόν είκοσι χρόνια. Φυσικά και η Ολλανδία κατέχει μια θέση στην καρδιά μου, αλλά ελπίζω σε ελληνική νίκη. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε με 1-0 ή 2-1».

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