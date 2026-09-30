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Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργείται ο Ασένσιο και χάνει τον αγώνα με την ΑΕΚ στο Champions League

Ο Ραούλ Ασένσιο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος στη δεξιά κνήμη, και μεταξύ άλλων θα χάσει και το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Champions League.

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργείται ο Ασένσιο και χάνει τον αγώνα με την ΑΕΚ στο Champions League
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Άσχημα νέα προέκυψαν στη Ρεάλ για τον Ραούλ Ασένσιο, καθώς ο Ισπανός στόπερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί το κάταγμα κόπωσης που αντιμετωπίζει στη δεξιά κνήμη.

Ο 23χρονος είχε αγωνιστεί στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, μεταξύ άλλων και στο ντέρμπι με την Ατλέτικο τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως στη συνέχεια τέθηκε εκτός λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Η Ρεάλ ενημέρωσε την Τετάρτη πως το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό και αποφασίστηκε η χειρουργική επέμβαση. Ο Ασένσιο θα χειρουργηθεί την Πέμπτη (1/10), ενώ σύμφωνα με τη Marca το διάστημα απουσίας του αναμένεται να κυμανθεί από δύο έως τέσσερις μήνες.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των ισπανικών ΜΜΕ, ο αμυντικός της Ρεάλ ενδέχεται να χάσει έως και 21 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται κι η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, στις 4 Νοεμβρίου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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