Μάντσεστερ Σίτι: Τείχος προστασίας από τον Πεπ Γκουαρδιόλα - «Θα το ξεπεράσουμε μαζί»

Μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας εν μέσω του οικονομικού σκανδάλου στο οποίο βρέθηκε ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι έστειλε ο Πεπ Γκουαρδιόλα 

Μάντσεστερ Σίτι: Τείχος προστασίας από τον Πεπ Γκουαρδιόλα - «Θα το ξεπεράσουμε μαζί»
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Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, αφού στο τέλος της περασμένης σεζόν ανακοίνωσε πως θα σταματήσει και θα κάνει ένα μικρό διάλλειμα από την προπονητική και τις σκληρές απαιτήσεις της δουλειάς, ωστόσο το όνομα του Καταλανού θα είναι πάντοτε συνυφασμένο με τον Βρετανικό σύλλογο, αφού πέρασε σχεδόν μια δεκαετία στους «Πολίτες».

Έτσι ο Πεπ «έσπασε» τη σιωπή του αναφορικά με την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για οικονομικά σκάνδαλα, θέλοντας να εκφράσει τη στήριξή του στον σύλλογο. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέστησε σαφές πως στέκεται στο πλευρό της ομάδας, της διοίκησης, των ποδοσφαιριστών και του Ένζο Μαρέσκα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας κλείνοντας την ανάρτησή του με την φράση «Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό μαζί».

https://www.instagram.com/p/Dd6S3EejpYu/

«Θέλω κάθε οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι σε όλο τον κόσμο να γνωρίζω πως είμαι εδώ, περισσότερο από ποτέ. Στηρίζω, στήριζα και πάντα θα στηρίζω την ομάδα, τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο, τον Φεράν, τους παίκτες, το σταφ, τον Ένζο κι εσάς, τους μοναδικούς οπαδούς.

Για να είμαι ξεκάθαρος. θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί. Σας αγαπάω όλους».

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