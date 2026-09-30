Μάντσεστερ Σίτι: Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν τις τίτλους της σε περίπτωση που της αφαιρεθούν

Η Premier League επιβεβαίωσε χθες (29/9) ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει 26 τρόπαια μεταξύ 2011 και 2026, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν θα της αφαιρεθούν οι τίτλοι και αν αυτοί θα απονεμηθούν σε άλλες ομάδες. Αυτές είναι οι ομάδες που θα μπορούσαν να λάβουν τα τρόπαια, εάν αυτά αφαιρούνταν από τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως τις παρουσιάζει το «The Athletic»:

Σεζόν Διοργάνωση Ομάδα

2010-11 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Στόουκ

2011-12 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2012-13 Community Shield Τσέλσι

2013-14 League Cup Σάντερλαντ

2013-14 Premier League Λίβερπουλ

2015-16 League Cup Λίβερπουλ

2017-18 League Cup Άρσεναλ

2017-18 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2018-19 Community Shield Τσέλσι

2018-19 League Cup Τσέλσι

2018-19 Premier League Λίβερπουλ

2018-19 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Γουότφορντ

2019-20 Community Shield Λίβερπουλ

2019-20 League Cup Άστον Βίλα

2020-21 League Cup Τότεναμ

2020-21 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2021-22 Premier League Λίβερπουλ

2022-23 Premier League Άρσεναλ

2022-23 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Μάντσεστερ Γιουνάιτεν

2022-23 Champions League Ίντερ

2023-24 UEFA Super Cup Σεβίλη

2023-24 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Φλουμινένσε

2023-24 Premier League Άρσεναλ

2024-25 Community Shield Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2025-26 League Cup Άρσεναλ

2025-26 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Τσέλσι