Μάντσεστερ Σίτι: Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν τις τίτλους της σε περίπτωση που της αφαιρεθούν
Πού θα κατέληξαν οι τίτλοι της Μάντσεστερ Σίτι σε περίπτωση που οι ποινές προβλέπουν αφαίρεση τίτλων
Η Premier League επιβεβαίωσε χθες (29/9) ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν.
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει 26 τρόπαια μεταξύ 2011 και 2026, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν θα της αφαιρεθούν οι τίτλοι και αν αυτοί θα απονεμηθούν σε άλλες ομάδες. Αυτές είναι οι ομάδες που θα μπορούσαν να λάβουν τα τρόπαια, εάν αυτά αφαιρούνταν από τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως τις παρουσιάζει το «The Athletic»:
Σεζόν Διοργάνωση Ομάδα
2010-11 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Στόουκ
2011-12 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2012-13 Community Shield Τσέλσι
2013-14 League Cup Σάντερλαντ
2013-14 Premier League Λίβερπουλ
2015-16 League Cup Λίβερπουλ
2017-18 League Cup Άρσεναλ
2017-18 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2018-19 Community Shield Τσέλσι
2018-19 League Cup Τσέλσι
2018-19 Premier League Λίβερπουλ
2018-19 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Γουότφορντ
2019-20 Community Shield Λίβερπουλ
2019-20 League Cup Άστον Βίλα
2020-21 League Cup Τότεναμ
2020-21 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2021-22 Premier League Λίβερπουλ
2022-23 Premier League Άρσεναλ
2022-23 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Μάντσεστερ Γιουνάιτεν
2022-23 Champions League Ίντερ
2023-24 UEFA Super Cup Σεβίλη
2023-24 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Φλουμινένσε
2023-24 Premier League Άρσεναλ
2024-25 Community Shield Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2025-26 League Cup Άρσεναλ
2025-26 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Τσέλσι